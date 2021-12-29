اقتصاد وأسواق

تعرف على موعد ومنافذ صرف معاشات يناير 2022

قسمت وزارة التضامن الاجتماعي خلال العام الماضي صرف المعاشات إلى 3 فئات
مدحت إسماعيل 3:15 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 3:15 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية صرف المعاشات بكل أنواعها عن شهر يناير 2022 بداية من الأسبوع المقبل، التزامن مع بداية العام الجديد.

ويتم صرف المعاشات المحولة من هيئة التامينات عبر عدد من المنافذ منها البريد، وماكينات البنوك ATM، ويستحوذ بنك ناصر الاجتماعي على عدد كبير من المواطنين الذي يعتمدون على فروعه وماكيناته في صرف المعاشات.

وقسمت وزارة التضامن الاجتماعي خلال العام الماضي صرف المعاشات إلى 3 فئات لمنع التكدس أمام الماكينات أو في فروع البنوك أو مكاتب البريد.

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وكشف تقرير حكومي نشرته “المال” في وقت سابق أن هيئة التأمينات الاجتماعية صرفت بنهاية العام المالي 2020-2019 حوالي 116 مليار جنيه، قيمة المعاشات والإعانات والمكافآت وتعويض الدفعة الواحدة والمزايا التأمينية المنصرفة.

وفقا للتقرير فإن المنصرف من هيئة التأمينات الاجتماعية شمل المعاشات القانونية ( أساسي + ومتغير)، والإعانات والزيادات والمنحة البديلة، ومكافأة نهاية الخدمة ( التكميلية).

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كما شمل تعويض الدفعة الواحدة، والمزايا التأمينية الأخرى التى يمنحها.

وتتوزع المبالغ المنصرفة بواقع 18486 مليون جنيه معاشات قانونية تمثل 15.9 % من إجمالي المنصرف، و92131 تمثل 79.4% من المصرفة من الهيئة إعانات وزيادات ومنحة بديلة، و 3526 مكافأة نهاية الخدمة وتمثل 3% ، و115 مليون جنيه وتقدر نسبة 0.1% تعويض الدفعة الواحدة، و1822 مليون جنيه مزايا تأمينية، وتقدر بنسبة 1.6%.

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وأشار التقرير إلى أن قيمة المعاشات للعاملين السابقين بالحكومة (أحياء ورثة) تبدأ من 900 جنيها، وتصل إلى 10000 جنيها.

فيما تتراوح نسبة قيمة المعاشات الاستثنائية والإضافة من العاملين السابقين بالحكومة ( احياء وورثة ) من 30 جنيها إلى 200 جنيه

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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