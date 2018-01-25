تعرف على موعد وملعب مباراة البرتغال ومصر الودية

علي المصريأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المنتخب الأول بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو سيخوض مباراتين وديتين في مارس المقبل استعدادًا لمونديال روسيا، أمام مصر وهولندا على الترتيب.وأوضح بيان الاتحاد أن منتخب "البحارة" سيواجه نظيره المصري يوم 23 مارس على ملعب ليتزيجروند بسويسرا،

علي المصري



أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المنتخب الأول بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو سيخوض مباراتين وديتين في مارس المقبل استعدادًا لمونديال روسيا، أمام مصر وهولندا على الترتيب.

وأوضح بيان الاتحاد أن منتخب “البحارة” سيواجه نظيره المصري يوم 23 مارس على ملعب ليتزيجروند بسويسرا، وبعدها بثلاثة أيام سيلعب ضد هولندا بمدينة جنيف.

وبحسب الاتحاد البرتغالي، فستكون هذه فرصة جيدة للمنتخب للاقتراب من الآلاف من البرتغاليين المقيمين في أوروبا، خاصة في سويسرا.

وتخوض البرتغال منافسات كأس العالم “روسيا 2018” الصيف القادم ضمن المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا والمغرب وإيران، وستبدأ أولى مواجهاتها يوم 15 يونيو أمام إسبانيا.