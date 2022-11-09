تعرف على موعد ومكان جنازة رجل الأعمال رؤوف غبور

رحل اليوم رجل الأعمال الدكتور رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات «جي بي أوتو»، المتخصصة في مجال بيع وتصنيع المركبات، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

موعد ومكان جنازة رؤوف غبور

ومن المقرر إقامة جنازة د. رؤوف غبور يوم السبت بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الساعة 2 ظهراً.

موعد عزاء رؤوف غبور

كما تم تحدد موعد العزاء في نفس اليوم بـ«الكاتدرائية» الساعة 6 مساءً.

ويعتبر رؤوف غبور رجل الأعمال المصري الدكتور رؤوف غبور أحد رموز مجتمع الأعمال والصناعة في مصر والوطن العربي، حيث أسس مجموعة شركات «جي بي أوتو»، وهو رئيس مجلس إدارة “شركة جي بي أوتو” منذ 24 أبريل 2007. ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”مجموعة غبور” التي شارك في تأسيسها.

وتخرج غبور في كلية طب جامعة عين شمس عام 1976، ثم بدأ نشاطه في قطاع السيارات على مدار السنوات الماضية.

تستحوذ مجموعة «جي بي غبور أوتو» على العديد من الماركات التجارية هي «هيونداي، ومازدا، وشيري، هافال، وشانجان»، بخلاف أزرع شركات التمويل، وعددًا من المصانع المتخصصة في تجميع بعض سيارات الركوب.