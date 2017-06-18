تعرف على موعد وصول أزارو للقاهرة من أجل الكشف الطبي

علي المصري قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي: إن المهاجم المغربي وليد أزارو، سيتم قيده في قائمة الفريق الخاصة بالموسم الجديد، فور الإعلان عن فتح باب القيد في اتحاد الكرة المصري، بعد أن تم التعاقد معه قادما من صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي.وأوضح شمس، عقب المؤتمر ا

علي المصري

قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي: إن المهاجم المغربي وليد أزارو، سيتم قيده في قائمة الفريق الخاصة بالموسم الجديد، فور الإعلان عن فتح باب القيد في اتحاد الكرة المصري، بعد أن تم التعاقد معه قادما من صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وأوضح شمس، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمغرب، من أجل الإعلان عن تعاقد الأهلي مع لاعب المنتخب المغربي، إن اللاعب سوف يحضر إلى القاهرة يوم الجمعة، من أجل الخضوع للكشف الطبي، ويستمر في القاهرة لمدة يومين، قبل العودة إلى المغرب من جديد.