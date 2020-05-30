تعرف على موعد وسعر طرح جهاز بلاي ستيشن 5 عالميًا

تعتزم شركة “سوني” اليابانية طرح الإصدار الخامس من جهاز الألعاب الألكترونية بلاي ستيشن 5 عالميا يوم 4 يونيو المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن الجهاز سيتمكن من تشغيل ألعاب بدقة عرض 8k، علاوة على دعم جميع ألعاب الإصدار السابق له بلاي ستيشن 4، كما سيأتى أيضا بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة AMD بمعمارية 7 نانومتر مع وحدة معالج رسوميات Radeon Navi GPU

ومن المرجح أيضا أن يأتى الجهاز بسعة تخزين عشوائية 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت، كما يدعم أيضا تقنية الواقع الافتراضي VR ، وسيأتي مزودا بهارديسك من نوع SSD الذي تفوق سرعة الهارد التقليدي أكثر من 5 مرات علي أقل تقدير ، إلى جانب 6 مخارج لليو إس بي بالإضافة إلى تدعيمه لتقنية HDR وأقراص Blu-ray

وبالنسبة للألعاب الجديدة والتي من المقرر إضافتها للجهاز فهى Open World واللعبة المكملة للعبة Horizon Zero Dawn ومن المحتمل إضافة لعبتي Call of Duty وFIFA 21 .



وأخيراً بالنسبة لسعر جهاز PlayStation 5 فمن المحتمل أن يتم إطلاقه مقابل 500 دولار أمريكي بما يعادل 8750 جنيه في مصر وهذا السعر بالتأكيد أعلى من الإصدارات السابقة للجهاز وأقربها جهاز PlayStation 4 والذي تم بيعه بمقابل 400 دولار.