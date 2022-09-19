تعرف على موعد «نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022»

قالت جامعة الأزهر أن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 سيتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء (20 / 9 / 2022)، موضحة أن تم إغلاق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة الماضي (16 / 9 / 2022) لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول.

وذكرت جامعة الأزهر أن سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان خلاله نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 ، وذلك للقبول بكلياتها للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022.

وقد اعتمد أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي، والأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذلك معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2021-2022 م.

يذكر آن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي بلغت 62.20%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 66.13%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645.

وفي نفس السياق، بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

يذكر أن باب التسجيل بتنسيق الأزهر لعام 2022 بدأ يوم الاثنين الماضي (12 / 9 / 2022).