لايف

تعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

يترقب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 .
جهاد سالم 3:24 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 3:24 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يترقب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 .

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

ومن المرجح إن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 الأسبوع المقبل .

ويجري تصحيح الامتحانات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري.

وستتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني 2021 إلكترونيا.

رابط نتيجة الدور الثاني 2021

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://moe.gov.eg/

وللحصول على نتيجة الدور الثاني 2021 للثانوية العامة ، يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ، وإدخال رقم الجلوس.

اقرأ أيضا  «منح قروض باسم العملاء دون علمهم».. القبض على موظف بنك اختلس 4 ملايين جنيه

ويتاح الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا ، للطلاب من كافة محافظات مصر.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 ، بامتحانات الدور الثاني ، نحو 160 الف طالب، وذلك بالشعبتبن العلمية الادبية.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 انطلقت خلال الفترة من السبت 4 سبتمبر وحتي الاثنين 13 سبتمبر الجاري.

وسينضم الناجحين في امتحانات الدور الثاني 2021 ، بالشهادة الثانوية العامة ، للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لعام 2021- 2022 .

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. حار نهارََا وأمطار خفيفة على السواحل

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، السبت المقبل ولمدة يومين.

واشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلي إنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

وذلك لحين إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، حتى يتثني للطلاب الناجحين التقديم في تنسيق الجامعات 2021.

ويذكر إن الثانوية العامة 2021 ، تعد أول مخرجات تطوير التعليم الثانوي الجديد الذي بدأته وزارة التعليم مع الدفعة الحالية.

وشهدت نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، اختلافات جوهرية في مجاميع الطلاب.

اقرأ أيضا  سحب 3165 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني ورفع 50 سيارة متهالكة خلال يوم

حيث لم يحصل أحد على الدرجة النهائية كما لم يخالف الحظ طلاب الشعبة الأدبية في الوصول لمجاميع توازي 95%.

وبناء على نتيجة الثانوية العامة 2021 انخفض تنسيق الجامعات بصورة كبيرة عن العام الماضى وبنسب تتجاوز 10٪.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

تعرف على درجات الحرارة غدا.. وعظمى الإسكندرية تسجل 29

عصام عميرة 3:52 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

مودرنا تعلن أنباء صادمة بشأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا

محمد عبد السند 3:24 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

مايكروفوكس للبرمجيات العالمية تتبرع لمستشفي 57357

محمود جمال 3:23 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

التحقيقات تكشف ملابسات فيديو عن حادث تصادم في حلوان

أماني عوض 3:12 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

بدء تطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني.. السبت المقبل

أماني عوض 3:07 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

محافظ مطروح يتابع عمل الفرق المتنقلة لتطعيم اللقاح لمواجهة فيروس كورونا بمراكز الشباب

معتز محمود 2:45 م, الخميس, 16 سبتمبر 21