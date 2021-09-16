تعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

يترقب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 .

يترقب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 .

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

ومن المرجح إن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 الأسبوع المقبل .

ويجري تصحيح الامتحانات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري.

وستتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني 2021 إلكترونيا.

رابط نتيجة الدور الثاني 2021

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://moe.gov.eg/

وللحصول على نتيجة الدور الثاني 2021 للثانوية العامة ، يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ، وإدخال رقم الجلوس.

ويتاح الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا ، للطلاب من كافة محافظات مصر.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 ، بامتحانات الدور الثاني ، نحو 160 الف طالب، وذلك بالشعبتبن العلمية الادبية.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 انطلقت خلال الفترة من السبت 4 سبتمبر وحتي الاثنين 13 سبتمبر الجاري.

وسينضم الناجحين في امتحانات الدور الثاني 2021 ، بالشهادة الثانوية العامة ، للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لعام 2021- 2022 .

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، السبت المقبل ولمدة يومين.

واشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلي إنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

وذلك لحين إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، حتى يتثني للطلاب الناجحين التقديم في تنسيق الجامعات 2021.

ويذكر إن الثانوية العامة 2021 ، تعد أول مخرجات تطوير التعليم الثانوي الجديد الذي بدأته وزارة التعليم مع الدفعة الحالية.

وشهدت نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، اختلافات جوهرية في مجاميع الطلاب.

حيث لم يحصل أحد على الدرجة النهائية كما لم يخالف الحظ طلاب الشعبة الأدبية في الوصول لمجاميع توازي 95%.

وبناء على نتيجة الثانوية العامة 2021 انخفض تنسيق الجامعات بصورة كبيرة عن العام الماضى وبنسب تتجاوز 10٪.