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تعرف على موعد مؤتمر وزير التعليم للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثا مباشرا لمؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021. موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 وسيتم بث مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، في تمام الساعة الواحدة ظهرا .…

جهاد سالم 5:56 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 5:56 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثا مباشرا لمؤتمر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وسيتم بث مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

وسينقل التليفزيون المصري البث المباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، كما سيتم بث المؤتمر مباشرة أيضا على صفحة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب.

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وسوف يتواجد بالمؤتمر دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

وسيعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة ، فيما سيتحدث وزير التعليم العالي عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021- 2022.

الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم

وسيعقب المؤتمر إعلان النتيجة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط الإلكتروني التالي : https://g12.emis.gov.eg/

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب من كافة محافظات مصر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

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وقال دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه سيتم توزيع نتيجة الثانوية العامة 2021 على المديريات التعليمية المختلفة لإعلانها في كل مدرسة في اليوم التالي.

وطبقا لتصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم ، فإن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 تتضمن عدم اختلاف نسب النجاح عن السنوات السابقة.

كما تضمنت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض نسب شرائح المجموعة، ما سيترتب عليه انخفاض تنسيق الكليات.

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بقلم جهاد سالم

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