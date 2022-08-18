تعرف على موعد مؤتمر إطلاق هاتف «iphone 14 pro max»

تعتزم شركة أبل إطلاق هاتفها الجديد «iphone 14 pro max» بالأسواق خلال سبتمبر المقبل، ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يمتاز الهاتف الجديد بالعديد من المزايا التنافسية .

موعد مؤتمر إعلان iphone 14 pro max

ومن المتوقع أن يقام مؤتمر إعلان هاتف iphone 14 pro max يوم 7 سبتمبر المقبل مثلما فعلت الشركة عند الإعلان عن سلسلة Iphone 13 السابقة والذي أقيم في 14 سبتمبر من العام الماضي 2021 .. على أن يكون متاحا خلال فبراير 2023 في المملكة العربية السعودية كمرحلة أولى، ثم في دولة الإمارات ثم باقي الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

مواصفات هاتف Iphone 14 pro max

يأتي هاتف Iphone 14 pro max مزودا بشاشة مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز Super Retina XDR OLED مقاومة للخودش.شاشة آيفون 14 برو ماكس مزودة أيضا بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والمياه والأتربة.

ويأتي الهاتف بأكثر من سعة للذاكرة الداخلية تبدأ من 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت ويزن حوالي 228 جرامًا إلى جانب إحتواء هاتف Iphone 14 pro max علي معالج قوي Apple A16 Bionic سداسي النواة – 4 نانومتر علاوة على معالج رسومات هو Apple GPU – خماسي النواة.

وتأتي كاميرا هاتف آيفون 14 برو ماكس الخلفية عبارة عن 3 كاميرات الأولى 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية 12 ميجابكسل للتقريب البصري، والثالثة 12 ميجابكسل للزاوية الواسعة.. كاميرا السيلفي في هاتف iPhone 14 Pro Max بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2.

عيوب هاتف iphone 14 pro max

عيوب هاتف Iphone 14 pro max-لا يدعم هاتف Iphone 14 pro max إضافة كارت ميموري ومنفذ بسماعات الإذن، علاوة على عدم وجود مستشعر بصمة في الهاتف.

سعر هاتف iphone 14 pro max في مصر

ومن المتوقع أن يصل سعر iPhone 14 Pro max في مصر، الإصدار 256 جيجابايت إلى 24 ألف جنيه مقابل 28 ألف لنسخة 512 جيجابايت.