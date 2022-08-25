تعرف على موعد مؤتمر أبل المقبل في 2022

يعقد مؤتمر أبل الأمريكية المقبل تحت عنوان far out يوم 7 سبتمبر 2022.

ومن المقرر أن يشهد الحدث إعلان أبل عن أحدث هواتفها الجديد آيفون 14 وتحديدا في مسرح ستيف جوبز

ووفقا للتسريبات ، تكشف أبل عن أربعة موديلات جديدة من آيفون 14 أولها آيفون 14 مقاس 6.1 بوصة والثاني هو آيفون 14 ماكس بديل آيفون ميني ويأتي بشاشة قياس 6.7 بوصة أما الجهاز الثالث فهو آيفون 14 برو مقاس 6.1 بوصة والأخير هو آيفون 14 برو ماكس مقاس 6.7 بوصة.

منتجات مؤتمر أبل المقرر الإعلان عنها في سبتمبر 2022

الجيل الثامن ساعات آبل الذكية

من المتوقع أن تعلن الشركة عن الجيل الثامن من ساعتها الذكية إلى جانب طراز برو والجيل الثاني من طراز SE،

ويأتي الجيل الجديد مصنوع بالكامل مع خام الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والأحجام التي ستكون 41 مم و 45 مم.

علي أن يأتي الاصدار برو من الساعة بحجم أكبر حوالي 47 ملم مع هيكل مصنوع من خام التيتانيوم وقد يبدأ سعر ساعة آبل برو الجديدة من 900 دولار.

جهاز آيباد جديد من الجيل العاشر

تعتزم أبل الاعلان عن جهاز آيباد جديد من الجيل العاشر خلال مؤتمر سبتمبر 2022يأتي بتصميم جديد كليًا مع حواف أقل حول الشاشة التي سيصل حجمها إلي 10.5 بوصة .

وتشير التسريبات إلي أن الجهاز سيأتي ايضا مزودا بمستشعر Touch ID وشريحة A14 تدعم شبكات الجيل الخامس 5G و Bluetooth 5.0 و Wi-Fi 6 ومنفذ USB-C.

سماعة آيربوذ Air pods pro 2

تؤكد بعض التكهنات أن شركة أبل بصدد الاعلان عن الجيل الثاني من السماعات الذكية Air pods pro 2 والتي تتميز بتصميم مختلف واستخدام الجيل التالي من شريحة H1 مع جودة صوت محسّنة .

أنظمة تشغيل منها IOS 16

من المتوقع أن يكشف رئيس أبل التنفيذي تيم كوك عن أنظمة التشغيل الجديدة والتي تشمل iOS 16 و iPadOS 16 و macOS 13 Ventura و watchOS 9 و tvOS 16 خلال حدث سبتمبر 2022 إلى جانب الميزات والوظائف المتاحة داخل كل نظام علي حدا