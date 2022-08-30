تعرف على موعد عيد الفطر 2023

تختلف تواريخ عيد الفطر كل عام في مصر، كما هو في باقي البلدان الإسلامية، وتحدد دار الافتاء المصرية موعد عيد الفطر 2023 وميلاد أول شهر شوال فلكيا بعد رؤية الهلال.

بوابة “المال نيوز” تستعرض خلال السطور التالية موعد عيد الفطر 2023

موعد عيد الفطر 2023

يوافق موعد عيد الفطر 2023 الجمعة 21 أبريل 2023، وتمنح الدولة موظفيها في القطاعين الحكومي والخاص إجازة رسمية خلال أيام السبت, 22 أبريل والاثنين, 24 أبريل، فعيد الفطر عطلة رسمية ويتلقى كل من الموظفين الحكوميين والعاملين فى القطاع الخاص 3 أيام كعطله مدفوعه الأجر، بينما الشركات التي تعمل فى هذه العطلة تكون عدد ساعات العمل فيها معدلة، كماتكون هناك حشود كبيرة تحيط بالمساجد.

ويقوم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، بعد مغرب يوم السبت 29 من شهر رمضان، ليوضح أن الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر وبداية شهر شوال وفقاً للرؤية الشرعية.

إجازة عيد الفطر 2023 في المصالح الحكومية

يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 22 من شهر أبريل 2023، حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر بيانا أعلن فيه أن عيد الفطر وأول شهر شوال فلكيا يوم الإثنين 2 مايو 2022، وأن الأحد مايو 2022 كان المتمم لشهر رمضان الكريم، ليكون عُدة شهر رمضان 1443 هجرية هي 30 يوما.

وأضاف، أن هلال شهر شوال 1443 هجرياً يُولد وفقاً للحسابات الفلكية، في تمام الساعة 10.28 مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان بعد حدوث الاقتران.

طقوس عيد الفطر 2023

فى عيد الفطر، يقوم العديد من المسلمين المصريين بالذهاب إلى المساجد للصلاة، لسماع خطبة العيد، وتعقد صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات أو في أماكن التجمع العامة ذات القدرة الاستيعابيه الكبيرة.