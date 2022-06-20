تعرف على موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

يبحث العديد من المسلمين في الدول العربية والإسلامية على مواقع البحث، عن موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر، بهدف التعرف على موعد وقفة عرفات والبدء في تجهيز الأضحية التي سيتم ذبحها ، إضافة إلى قضاء الإجازة في الأماكن السياحية والترفيهية.

ومن المقرر أن يكون يوم السبت وفقة عرفات 9 يوليو المقبل ويستمر العيد حتي يوم الثلاثاء 12 يوليو.

كما أن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كان قد أعلن أن موعد عيد الأضحى 2022 وفقا للحسابات الفلكية، سيكون يوم السبت 9 يوليو المقبل 2022 .

تكبيرات عيد الأضحى المبارك

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر كبيرًا ، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا ، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، اللهم صلِّ على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد ، وعلى أصحاب سيدنا محمد ، وعلى أنصار سيدنا محمد ، وعلى أزواج سيدنا محمد ، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا .