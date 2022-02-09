تعرف على موعد طرح هواتف Samsung Galaxy S22 Ultra وSamsung Galaxy S22 Plus فى مصر

في شركات الاتصالات، ومن خلال موقع الشركة وموزعي التجزئة عبر الإنترنت.

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الأربعاء، موعد طرح هاتفيها الجديدين Samsung Galaxy S22 Ultra وSamsung Galaxy S22 Plus فى مصر.

وقالت الشركة، فى بيان صحفي، إنه من المقرر توافر الهاتفين بداية من يوم 25 فبراير الحالي في شركات الاتصالات،

ومن خلال Samsung.com وموزعي التجزئة عبر الإنترنت. وسيتوفر الجهازن بالألوان وخيارات الذاكرة التالية:

· جالكسي S22 Ultra: الفانتوم الأسود والفانتوم الأبيض والأخضر والعنابي في طرز 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت مع 8 جيجابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

· جالكسي S22 و S22+: الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضر والوردي الذهبي في طرز 128 جيجابايت و 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت

· وسيتوفر Samsung Care+، وهي خدمة مخصصة لدعم المنتجات حيث تغطي الأضرار العرضية والإصلاحات والمزيد، لسلسلة Galaxy S22.