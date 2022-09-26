تعرف على موعد طرح لعبة «فيفا 23» لعام 2022 في الأسواق

أطلقت شركة EA Sports، الإعلان التشويقي الأول للعبة المنتظرة من الجميع، بتاريخ الأربعاء 20 يوليو 2022، تحت عنوان “The World’s Game”.

تعد لعبة فيفا FIFA أحد أشهر ألعاب الفيديو المتخصصة في مجال كرة القدم في العالم حيث تصدرها شركة EA SPORTS العالمية للفنون والرياضة، وتقوم بالعمل على تحديث وتطوير هذه اللعبة كل عام، بدأ سلسلة لعبة فيفا FIFA منذ عام 1993 مـ أي منذ حوالي 29 عامًا حيث حصلت على ترخيص من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمشاركة عدد من البطولات العالمية داخل اللعبة، وقد سمحت إدارة الفيفا FIFA باستخدام أسماء اللاعبين وشعارات الأندية والدوريات الحقيقية، وتضم اللعبة مجموعة من البطولات المحلية والعالمية الكبرى مثل “بطولة كأس العالم، دوري أبطال أوروبا، كأس الأمم الأوروبية”، تحتوي اللعبة على أكثر من 18 لغة، وقد بيعت في 37 دولة.

سعرلعبة فيفا 23

ولم تعلن شركة EA Sports، عن سعر اللعبة بشكل رسمي حتى الآن، ولكن من المنتظر أن يكون السعر 60 دولارًا، للنسخة “standard”، وقد تصل باقي الإصدارات إلى 90 دولارًا،سيتم إصدار لعبة فيفا 23 لتعمل على الأجهزة التالية، بلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن 4، Xbox Series X/S، Xbox One، بالإضافة إلى نظام تشغيل Windows على أجهزة الحاسب الآلي.

نجم غلاف لعبة فيفا 23

يستمر النجم الفرنسي كيليان مبابي في كونه نجم غلاف لعبة فيفا للعام الثالث، وسيكون على غلاف نسخة 23، ولكن هذه المرة ستشاركه نجمة الكرة النسائية سام كير على غلاف نسخة “Ultimate”..

أهم المميزات الإصدار الجديد من FIFA 23

أضافت الشركة مجموعة من المميزات والتحديثات الخاصة بالإصدار الجديد من لعبة فيفا FIFA 2023، ويرغب الكثير من عُشاق هذه اللعبة التعرف على تلك المميزات، وفيما يلي قائمة المميزات والتحديثات الجديدة:

· يُمكن تحميل اللعبة على جميع أجهزة الهواتف الخلوية مثل “أجهزة هواوي، أجهزة آيفون، أجهزة أوبو، وأغلب الأجهزة الأندرويد”.

· سيتم وضع إصدار مخصص لأجهزة Unreal Engine.

· ستتوفر لعبة فيفا FIFA 23 على متجر جوجل بلاي وآب ستور وغيرها من المتاجر الإلكترونية الأخرى.

· سيتم تزويد اللعبة بنسخة من مباريات كأس العالم 2022 المُقام في قطر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر عام 2022 مـ.

· وضع تقنية الفار VAR”تقنية حكم الفيديو” داخل التحديث الجديد القادم.

· أضافت عددًا من أصوات المعلقين العرب والأجانب المشهورين في مجال التعليق.

· يُمكن تنزيل نسخة من لعبة فيفا FIFA 23 على أجهزة وأنظمة التشغيل للكمبيوتر والهواتف.

· العمل على تحديث سوق الانتقالات الصيفية هذا العام وإضافة قائمة لاعبين ومُدربين جدد في الفرق والأندية.

· العمل على تطوير وتحسين أداء اللعبة من الداخل وجعلها أسرع.

· تحسين شكل وحركة وسرعة اللاعب داخل الملعب.

· تعمل هذه النسخة الجديدة على أنظمة التشغيل المتوسطة والمرتفعة في الإمكانيات.