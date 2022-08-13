تعرف على موعد طرح «جنان» أغنيتها الجديدة «مين بيحبك»

كشفت النجمة جنات عن موعد طرح أغنيتها الجديدة ” عارف مين يحبك ” للجمهور عبر حسابها انستجرام ، حيث أكدت أنها ستطرح الاثنين 15 أغسطس الجاري على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية .

ونشرت أيضا بوستر جديد لها بمناسبة طرح الأغنية الجديدة ، بعد أن روجت لها اليومين الماضيين واستعانت بطريقة فترة التسعينات للأغنية للإعلان عن أغنيتها الجديدة ” مين يحبك” ، حيث ظهر في البوستر شريط كاسيت يحمل اسم الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية.

وتعاونت جنات في أغنيتها الجديدة مع الشاعر محمد رفاعي والملحن أحمد زعيم والموزع الموسيقي ومن توزيع شريف قاسم وقامت بتصوير الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حدادوانتاج لايف ستايلز ستودويز.