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تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر

والمقرر لها صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري
عمر سالم 6:50 م, الأحد, 18 يوليو 21 6:50 م, الأحد, 18 يوليو 21

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ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الأضحي والمقرر لها بعد غد الثلاثاء 20-7-2021 وهو ما يدفع البعض للبحث عن موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر عقب إعلان وزارة الأوقاف الضوابط الخاصة بأداء صلاة العيد.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد ستكون في المساجد وليس في الساحات ، نتيجة الإجراءات الاحترازية لفيرس كورونا ، وفقا للضوابط التي وضعتها الوزارة وأبرزها التباعد الاجتماعي مع تحديد المساجد التى يسمح لها بأداء صلاة العيد فيها.

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ومن المقرر أن يكون موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر متفاوته ، لكن أغلب المحافظات، منها القاهرة والجيزة، في متوسط الساعة 05:31 – 05:32 صباحًا، بينما يختلف في المحافظات وفقا للتوقيت المحلي لكل محافظة.

ويتراوح الزيادة والنقصان في المواقيت بنحو 10 دقائق باختلاف المحافظات، وتعلن أقسام الإدارة المركزية لشئون الخرائط والتى تنشرها “المال” في التقرير التالى:

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القاهرة 5:32
الجيزة 5:32
الإسكندرية 5:35
بورسعيد 5:25
السويس 5:27
العريش 5:19
الطور 5:26

سانت كاترين 5:24
طابا 5:18
شرم الشيخ 5:24
دمنهور 5:33
طنطا 5:31
المنصورة 5:29
الزقازيق 5:30
بنها 5:31

شبين الكوم 5:32
كفر الشيخ 5:31
الفيوم 5:35
بنى سويف 5:34
المنيا 5:38
أسيوط 5:38
سوهاج 5:37
قنا 5:34

أسوان 5:37
أبو سمبل 5:45
مرسى مطروح 5:45
الغردقة 5:27
الخارجة 5:47
الإسماعيلية 5:26
دمياط 5:27
السلوم 5:53
نويبع 5:20
حلايب 5:25
شلاتين 5:28

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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