تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وباقي المحافظات

المال خاص
تنشر جريدة «المال» مواقيت صلاة عيد الأضحي المبارك، الذي سيوافق أول أيامه غدا الثلاثاء، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.
يذكر أن سكان طابا أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و37 دقيقة، فيما تكون السلوم آخر محافظة يؤدي سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و13 دقيقة.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في جميع المحافظات:
القاهرة: الخامسة و51 دقيقة.
الجيزة: الخامسة و51 دقيقة.
الإسكندرية: الخامسة و54دقيقة.
أسيوط: الخامسة و54 دقيقة.
بورسعيد: الخامسة و45 دقيقة.
السويس: الخامسة و46 دقيقة
الإسماعيلية: الخامسة و46 دقيقة.
العريش: الخامسة و39 دقيقة.
الطور : الخامسة و43 دقيقة.
سانت كاترين: الخامسة و42 دقيقة.
شرم الشيخ: الخامسة و46 دقيقة.
نوبيع: الخامسة و38 دقيقة.
شلاتين: الخامسة و41 دقيقة.
حلايب: الخامسة و38 دقيقة.
دمنهور: الخامسة و46 دقيقة.
سوهاج: الخامسة و46 دقيقة.
الفيوم: الخامسة و46 دقيقة.
كفر الشيخ: الخامسة و51 دقيقة.
أسوان: الخامسة و51 دقيقة.
طنطا: الخامسة و51 دقيقة.
بنها: الخامسة و51 دقيقة.
شبين الكوم: الخامسة و51 دقيقة.
المنصورة: الخامسة و49 دقيقة.
الزقازيق: الخامسة و49 دقيقة.
قنا: الخامسة و49 دقيقة.
بنى سويف: الخامسة و52 دقيقة.
المنيا: الخامسة و55 دقيقة.
أبوسمبل: الخامسة و58 دقيقة.
مرسى مطروح: الساعة السادسة و5 دقائق.
الغردقة: الخامسة و44 دقيقة.
الخارجة: السادسة صباحا.
دمياط: الخامسة و47 دقيقة.