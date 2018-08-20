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تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وباقي المحافظات

المال خاصتنشر جريدة «المال» مواقيت صلاة عيد الأضحي المبارك‏، الذي سيوافق أول أيامه غدا الثلاثاء‏، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية‏.يذكر أن سكان طابا أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و37 دقيقة، فيما تكون السلوم آخر محافظة يؤدي سكانها صلاة العيد ف