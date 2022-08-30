تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

يبحث أصحاب المعاشات عبر مواقع البحث على الشبكة العنكوبتية عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، ووفقًا لآخر إعلان لوزارة التضامن الاجتماعي عن أعداد أصحاب المعاشات في مصر، فإن التأمينات الاجتماعية تصرف المعاشات لنحو 10 ملايين و825 ألف و163 مواطن، وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، من يوم الخميس المقبل 1 سبتمبر 2022.

مواعيد صرف معاشات سبتمبر

من المقرر أن يكون موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، خلال اليوم الأول من الشهر المقبل والموافق الخميس، وحتى اليوم السادس من سبتمبر الجاري والموافق الثلاثاء 6 سبتمبر.

على أن يتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي والبنوك التجارية، اضافة الي ماكينات الصراف الآلي، عبر كارت ميزة ، وبطاقة البريد المصري.

الفئات المستحقة لصرف المعاشات لشهر سبتمبر 2022

صاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون خلال يومي الخميس والجمعة 1 و2 سبتمبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومي السبت والأحد 3 و4 سبتمبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 سبتمبر.

اماكن صرف المعاشات في سبتمبر 2022

تقدم الحكومة لأصحاب المعاشات، 6 أماكن يمكن من خلالها صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، وهي ماكينات الصراف الآلي للبنوك والمنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، ومنافذ شركة فوري، ومكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القري والبنوك التجارية، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول لأصحاب المعاشات.