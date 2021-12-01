اقتصاد وأسواق

تعرف على موعد صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بالدولة

تبدأ بـ 33 وزارة وهيئة
منى عبدالباري 3:33 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 3:33 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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تبدأ وزارة المالية المصرية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري من يوم الأربعاء 22 وحتى يوم الثلاثاء 28.

تبدأ بـ 33 وزارة وهيئة

وتقوم “المالية” بتقسيم الوزارات والهيئات لتبدأ بصرف مرتبات 33 وزارة وهيئة، ثم مرتبات 13 وزارة وهيئة أخرى، ثم جميع الوزارات والجهات، ويتم ذلك مراعاة لعدد العاملين في كل وزارة أو هيئة والجهات، والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

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وتوصي وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.

كانت وزارة المالية بدأت صرف مرتبات نوفمبر المنقضي بدءا من يوم 23 وحتى يوم 29 من الشهر نفسه.

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بقلم منى عبدالباري

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