تعرف على موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين

يبحث الكثير من حاملي البطاقات التموينية عن موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين، طبقاً لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مساعدات استثنائية للمواطنين لمدة 6 أشهر.

موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين

وقال الدكتور علي المصيلحي خلال مؤتمر صحفي اليوم إنه تم الانتهاء من مراجعة البيانات والمحددات الخاصة بموعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين، والتى سيتم صرفها بداية من 1 سبتمبر المقبل ولمدة 6 شهور.

وأضاف المصيلحي أنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع المحددات والأسس التى سيتم عليها صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين، مشيرا إلي أن اللجنة تضم وزارات التموين والمالية والتضامن الاجتماعي وائتلاف الجمعيات الاهلية وكافة الجهات المعنية.

وتابع المصيلحي أن اجمالي عدد المستفيدين من الزيادة يبلغ 8.1 مليون بطاقة تموينية بعدد 36 مليون مستفيد أغلبهم من الأسرة الواحدة.

وأوضح المصيلحي أنه سيتم إضافة 100 جنيها على البطاقة التي تضم الأسرة الواحدة، و200 جنيه للبطاقة التى تضم اسرتين أو 3 أسر، وإضافة 300 جنيه للبطاقات التى تضم أكثر من 4 أسر ويبلغ عددهم 961 بطاقة.

يشار إلى أن الحكومة تدعم وزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة 2023/2022 بنحو 90 مليار جنيه لمنظومتي السلع التموينية والخبز المدعم على البطاقات التموينية.

ويستفيد من تلك الدعم الحكومي الموجه للبطاقات التموينية نحو 72 مليون مواطن للخبز المدعم منهم 64 مليون مواطن من السلع التموينية مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية.