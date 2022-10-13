تعرف على موعد صرف رواتب أكتوبر للعاملين بالدولة‎‎

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب أكتوبر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بدءا من يوم 24 بالشهر.

وأوضحت أنه سيتم صرف رواتب أكتوبر العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أكتوبر، موضحًا أنه تم سيتم صرف مرتبات العاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 24، 25، 26، 27، 30 من الشهر.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.