تعرف على موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكيًا

يبحث عدد كبير من المسلمين عن موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكيا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن فجر اليوم الأحد أنه تم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1444 هجري الموافق 2023 ميلادي.

وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر رمضـان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م (يوم الرؤية).

وقال القاضي في بيان صحفي إنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف القاضي أن القمر يغرب (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق ، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 – 11 دقيقة).

وتابع أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 22/3/2023 نو المتمم لشهر شعبان 1444 هجري، وبذلك تكون غرة موعد شهر رمضان المعظم 1444 هجري فلكياً يوم الخميس 23/3/2023.