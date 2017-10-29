تعرف على موعد سفر الأهلى للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد

على المصرى: تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب، في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، لخوض مباراة الإياب أمام الوداد البيضاوى، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.كان فريق الكرة بالقلعلة الحمراء، قد تعادل في مباراة الذهاب، أمس السبت، على ملعب الجيش المصرى ببرج الع



على المصرى:



تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب، في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، لخوض مباراة الإياب أمام الوداد البيضاوى، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان فريق الكرة بالقلعلة الحمراء، قد تعادل في مباراة الذهاب، أمس السبت، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، بهدف لكل فريق، على أن يخوض مباراة العودة، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، يوم السبت المقبل.

من جانبه، قام سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالأهلى، بالتنسيق مع أشرف إبراهيم السفير المصري في المغرب، ومحمد خليل القنصل المصري بالرباط، قبل سفر بعثة الأهلي إلى الدار البيضاء، لخوض مباراة الإياب في التشامبيونزليج الأفريقي.

وأنهى عدلي مع السفير والقنصل، كل الأمور الخاصة بإقامة وتدريب بعثة الأهلي في المغرب، بالإضافة إلى الأمور التنظيمية كافة التي تسبق مباراة العودة، بعدما أجرى اتصالات بمحمد المزي، قنصل المغرب في القاهرة، لاستخراج تأشيرات سفر البعثة، نظرًا للعلاقات الطيبة التي تربط بين الوداد والأهلي، وكذلك بين السفارة المصرية في المغرب ونظيرتها في القاهرة.

وحصل مدير العلاقات الخارجية بالقلعة الحمراء، على التصريح الوزاري لسفر البعثة إلى المغرب لخوض المباراة، وينهى فى الأيام القادمة التصاريح الخاصة بسفر جميع لاعبي الفريق المقيدين في القائمة الإفريقية إلى المغرب مساء الأربعاء المقبل.

ويحتاج حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى، ولاعبوه، إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من لقاء الذهاب، من أجل الحصول علي دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي الأهلى.