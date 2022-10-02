تعرف على موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موعد ظهور فاتورة التليفون الأرضي، والذي يوافق يوم 15 أكتوبر الحالي، ويكون عن استهلاك شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.

كما يمكن تسديد الفاتورة حتى يوم 14 نوفمبر، ومن ثم يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال لمن لم يسدد الفاتورة، وبعد هذا الوقت تلجأ الشركة لفرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن الهاتف.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر:

ويمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي الصادرة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات “وي” أو من خلال الاتصال بالخط الساخن الذي خصصته الشركة برقم 19777.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر:

يتم سداد فاتورة الهاتف الأرضي عبر الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة بالفيزا.

أو من خلال مراكز شركة المصرية للاتصالات WE السنترالات.

كما يمكن للعميل سداد الفاتورة عبر ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

وأيضا السداد في مصاري أو مكاتب البريد أو خدمة فودافون كاش أو خدمة فوري أو خدمة سداد أو خدمة Bee أو خدمة خدماتي أو خدمة أمان أو خدمة ممكن.