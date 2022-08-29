تعرف على موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 - 2023

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023، يبحث عنه طلاب الدبلومات الفنية بنظامي 3 و5 سنوات وكذلك المعاهد الفنية المتوسطة، للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2022-2023، وينتظرون الإعلان عنه حيث من المرتقب أن يكون خلال أيام.

بوابة “المال نيوز” تستعرض خلال التقرير التالي موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023..

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023

يبدأ تنسيق الشهادات الفنية 2022 في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، وسيكون هناك للطلاب المرشحين اختبارات قدرات في بعض الكليات والتخصصات التي تتطلب عقد اختبارات قدرات منها الجامعات التكنولوجية، وفقا لما أعلنه وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 – 2023.. للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر

ويشمل تنسيق الشهادات الفنية الطلاب الحاصلين على الشهادات الآتية:

دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث ونظائرها (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر.



دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصنـاعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي للطلاب الحاصلين على 60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام السنوات الخمس.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز للطلاب الحاصلين على 60 ٪ فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية «فنيات تمريض» بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب الحاصلين على 75 % فأكثر.



أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

الجامعات التكنولوجية

وتقدم الجامعات التكنولوجية برامجا دراسية متنوعة في كافة التخصصات الفنية، ويبلغ عدد تلك الجامعات حتى الآن 9 جامعات منها ثلاثة جامعات بدأت في الدراسة خلال الأعوام الدراسية الماضية، وهي جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة- جامعة الدلتا التكنولوجية- جامعة بني سويف التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020.

وهناك 6 جامعات تكنولوجية جديدة من المرتقب أن يبدأ الدراسة فيها في العام الدراسي المقبل 2022-2023، وهي جامعة الغربية التكنولوجية- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية- جامعة برج العرب التكنولوجية- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية).

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول، حيث تجرى الاختبارات على مرحلتين.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 و5 سنوات صناعي وتجاري

الجامعات التكنولوجية في المرحلة الأولى

وشملت المرحلة الأولى من الجامعات التكنولوجية تدشين 3 جامعات هي:

أولًا: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وهذه تضم برامج (تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونك، الميكاترونكس، تكنولوجيا الأطراف الصناعية، تكنولوجيا الغاز والبترول).

ثانيًا: جامعة الدلتا التكنولوجية

وبها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا، تضم برامج (الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

ثالثًا: جامعة بني سويف التكنولوجية:

وبها الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم برامج (الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات).

الجامعات التكنولوجية الجديدة 2022

والجامعات التكنولوجية الجديدة تشمل 6 جامعات هي:

جامعة الغربية التكنولوجية

جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية

جامعة برج العرب التكنولوجية

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية