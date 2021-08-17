تعرف على موعد تظلمات الثانوية العامة 2021

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقي طلبات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021، في اليوم التالي لإعلان النتيجة.

موعد تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021

ويتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في خلال 15 يوما، من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2021

وللتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، يقوم الطالب بسداد 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال البريد وشركة فوري.

وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة.

أو تقدم طلبات الاطلاع بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة، مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.

ضوابط تظلمات الثانوية العامة 2021

تبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

يلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

كما شترط تدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

حالات الحصول على فارق درجات التظلمات

وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل.

عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة”.

يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها.

يحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

كيفية الحصول على درجات التظلمات

تقوم وزارة التربية والتعليم بإخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الطالب بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة .

تعد الثانوية العامة 2021 ، أول مخرجات تطوير التعليم الثانوي الذي بدأته وزارة التعليم مع الدفعة الحالية، ما أطلق عليها “دفعة التابلت”.

وخضع لامتحانات الثانوية العامة 2021 نحو 700 ألف طالب بنظام “البابل شيت”.