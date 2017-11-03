تعرف على موعد تسلم الأهلى أرض فرعه الرابع

مؤتمر صحفي للشركات المرشحة لتدشين الاستاد على المصرى قال المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي سيتسلم أرض التجمع الخامس في الأسبوع المقبل؛ للبدء في تدشين الفرع الرابع للنادي، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية على تخصيص الأرض للنادي وأسلوب دفع

مؤتمر صحفي للشركات المرشحة لتدشين الاستاد









على المصرى

قال المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن النادي سيتسلم أرض التجمع الخامس في الأسبوع المقبل؛ للبدء في تدشين الفرع الرابع للنادي، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية على تخصيص الأرض للنادي وأسلوب دفع ثمنها.

وأضاف أن مجلس إدارة القلعة الحمراء قام بسداد 55 مليون جنيه كدفعة أولى مقابل قيمة أرض التجمع التي ستشهد فرعًا جديدًا على الطراز العالمي للنادي الأهلي.

من جانب آخر كشف طاهر عن إقامة فعاليات مؤتمر صحفي أحد يومي 20 أو 21 نوفمبر الحالي، للشركات الثلاث المرشحة لتدشين استاد الأهلى، ووضع التصورات، ودراسات الجدوى الخاصة بالاستاد وكل تفاصيل المشروع الذي يعد حلم الجماهير.

وشدد رئيس النادى الأهلي على أن المؤتمر تم تحديد موعده منذ عدة شهور؛ حتى لا يقوم البعض بربط ميعاد المؤتمر بموعد الانتخابات، لافتًا إلى أن انتخابات الأهلي لم يكن موعدها في هذا الوقت، بل إنه تم التعجيل بها، بسبب الظروف الحالية وقانون الرياضة الجديد.