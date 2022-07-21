تعرف على موعد بداية العام الدراسي 2022-2023 والخريطة الزمنية للامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية العام الدراسي 2022-2023، والخريطة الزمنية للفصلين الأول والثاني والامتحانات.

وذلك لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

موعد بداية العام الدراسي 2022-2023

ويبدأ العام الدراسي 2022-2023 يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023.

ويستمر العام الدراسي 2022-2023 لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وطبقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

موعد بداية العام الدراسي 2022-2023

بداية الفصل الدراسي الأول وامتحانات منتصف العام

وطبقا لوزارة التربية والتعليم ويبدأ الفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023 خلال الفترة من 24 سبتمبر 2022 وحتي 26 يناير 2023 لمدة 98 يوماُ.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 14 يناير وحتى 26 يناير 2023.

وتبدأ أجازة منتصف العام الدراسي 2022-2023 من 28 يناير وتنتهي 9 فبراير لمدة أسبوعين.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 ، اعتبارا من 12 فبراير 2023 وحتى 8 يونيو 2023 لمدة 96 يوم.

وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 3 يونيو 2023 .

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو والدبلومات الفنية 8 يوليو 2023 .