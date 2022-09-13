تعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023 سيكون في الأول من أكتوبر 2022 (يوم السبت).

وذكرت وزارة التعليم العالي أن تم تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لافتة إلى أن موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023 سيكون يوم 1 أكتوبر القادم، وستستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تقريباً، وتنتهي في 5 من يناير 2023.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستبدأ في 9 يناير 2023 وستنتهي في 26 يناير 2023.

وتجدر الإشارة إلى آن أجازة منتصف العام ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 28 من يناير 2023، وستنتهي يوم الخميس 9 من فبراير 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن موعد الفصل الدراسي الثاني سيكون في يوم 11 فبراير 2023، وتستمر مدة الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تقريبا، موضحة أن الفصل الدراسي الثاني سينتهي يوم الخميس 1 من يونيو 2023.

يذكر أن جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستقام في شهر يونيو 2023.