تعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع البحث الشهيرة على الشبكة العنكبوتية عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، والذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن تأجيل موعد بداية العام الدراسي 2023، وذلك بعد نشر عدد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد العام الدراسي الجديد

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد بداية العام الدراسي الجديد، 2023، في المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، يوم السبت 1 أكتوبر 2022.

وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور، بضرورة التأكد من صحة ما يتم تداوله على الشبكة العنكبوتية، والرجوع إلى مصدر المعلومة قبل تداولها، تجنبًا لإثارة البلبلة بين أولياء الأمور.

وبدأت المدارس في الاستعدادات الخاصة بتجهيز فصولها، لاستقبال الطلاب، وذلك مع اقتراب موعد بداية الدراسة.

كما استعد أولياء الأمور لشراء مستلزمات أبنائهم الطلاب، من حقائب مدرسية، وملابس، وأحذية، والأدوات المكتبية، التي يتم استخدامها في العام الدراسي الجديد 2023.