اقتصاد وأسواق

تعرف على موعد بدء عروض البلاك فرايدي في المتاجر العربية؟

الموعد الرسمي 27 نوفمبر.. وبعض المحال بدأت العروض والتخفيضات
محمد مجدي 7:51 ص, الخميس, 12 نوفمبر 20 7:51 ص, الخميس, 12 نوفمبر 20

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تقر العديد من الدول العربية مهرجان تخفيض الأسعار و المعروف عالمياً بإسم black Friday و الذي تبدأ نسب الخصومات فيه من 30% الي 50٪ على مختلف المنتجات و السلع المتنوعة ما بين ملابس ، و أجهزة كهربائية و منزلية ، و تليفونات محمول ، و ادوات منزلية ، و شخصية ، وهى خصومات تعمل على جذب المزيد من المستهلكين نظراً لتعدد العروض المقدمة على مختلف السلع .

بلاك فرايدي أو الجمعة السوداء

ماهو البلاك فرايدي ؟

في عام 1869 حدث أزمة اقتصادية ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت إلي كساد كبير في المنتجات الأمريكية ، مما ادي الي تكبد المصانع و المتاجر ، خسائر ضخمة قدرت بملايين الدولارات جراء عدم شراء المستهلكين للمنتجات المحلية .

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و قام أصحاب المحال التجارية بمختلف أنشطتها بعمل تخفيضات كبيرة تعدت ال 70٪ ، حيث تم اختيار ثاني يوم بعد عيد الشكر مباشرة والذي وافق حينها يوم الجمعة ، يوم الخصومات الكبير .

وتم اختيار آخر يوم جمعة من شهر نوفمبر من كل عام ، كيوم الخصومات الكبير، والذي عرف عالميا بإسم «black Friday »، لتحفيز المستهلكين على الشراء مرة أخري .

اما في الدول العربية ، نظرا لأن يوم الجمعة يعتبر يوم له قدسية دينية، فتم تغيير كلمة سوداء الي بيضاء، لجذب المستهلكين على شراء المنتجات والسلع المعروضة .

موعد الجمعة السوداء 2020

و يأتي موعد الجمعة السوداء العام الحالي 2020 في يوم 27 نوفمبر الجاري ، على الرغم من قيام عدد من السلاسل التجارية الكبري، و المحال التجارية ببدء التخفيضات منذ بداية الشهر الجاري .

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و تبدأ المحال المشاركة في تلك التخفيضات بفتح أبوابها للمستهلكين من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء ، لتشهد الأسواق تزاحما بشكل غير مسبوق ، مع حدوث مشادات و عراك بالأيدي بين المستهلكين للحصول على الأولوية في الشراء .

عروض البلاك فرايداي 2020

و تشمل العروض المقدمة من المحال التجارية ، تخفيضات كبرى على الملابس، و الاحذية ، و الأجهزة الإلكترونية ، و مستحضرات التجميل ، و الهدايا .

تخفيضات البلاك فرايداي 2020

طرحت السلاسل التجارية الكبري ، و المحال التجارية ، ومواقع التسوق الالكتروني تخفيضات للمستهلكين، تتراوح ما بين 30 و 50 وحتي 70٪ على مختلف المنتجات.

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الجمعة السوداء
تزاحم المستهلكين خلال أحد عروض الجمعة السوداء في مصر

و أعلنت كل من كارفور ، و بي تك ، و چوميا ، و أمازون ، و سوق دوت كوم ، مشاركتهم في تخفيضات «black Friday 2020» .

الحكومة تحذر المحال التجارية في البلاك فرايداي

واصدرت الحكومة ، أمس الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة لأصحاب المحال التجارية والمولات التجارية الكبري ، بالغلق مدة 3 ايام في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقاية و الاحترازية خلال تواجد المستهلكين يوم عروض البلاك فرايداي.

كما أصدر جهاز حماية المستهلك، بيانا الأسبوع الجاري ، بشأن توقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه وتصل إلي 2 مليون جنيه عند وضع عروض وهمية للمستهلكين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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