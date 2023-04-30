تعرف على موعد بدء رحلات موسم الحج لعام 2023 (مستند)

تبدأ رحلات موسم الحج لعام 1444ه/2023م، من مطار القاهرة الدولي والمطارات الداخلية إلى جدة/المدينة خلال الفترة من 10 إلى 22 يونيو المقبل.

فيما تبدأ رحلات عودة الحجاج من جدة/ المدينة إلى مصر خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو المقبل، وذلك وفقًا لتعليمات صادرة عن شركة مصر للطيران في خطابها الموجه إلى شركات السياحة والتى حصلت “المال” على نسخة منه.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي، حددت مواعيد قدوم ومغادرة الحجاج إذ من المقرر أن يبدأ سفر الحجاج من مختلف أنحاء العالم إلى الأراضي المقدسة خلال الفترة من 21 مايو إلى 22 يونيو المقبلين، بينما تبدأ مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من 2 يوليو إلى 2 أغسطس 2023.

وقررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تخصيص الرحلة رقم MS644/643 خلال مرحلتي الذهاب والعودة لصالح الركاب حاملي أى نوع من التاشيرات بخلاف تاشيرات الحج علي أن تكون الرحلة تحت مسئولية مكتب جده، فيما عدا الرحلة رقم MS643 المقرر سفرها في 19 و22 يونيو القادم خلال مرحلة الذهاب، بينما رحلة رقم MS644 في العودة ستكون يوم 2 يوليو المقبل لتكون لصالح الحج وتحت مسئولية مكتب الحج .

أما فيما يخص رحلات المدينة لصالح الركاب حاملي أي نوع من التاشيرات بخلاف تاشيرات الحج، فيتم التنسيق بين مكتب الحج ومكتب المدينة المنورة لإستيعاب الطلبات على أى من الرحلات المنتظمة وبما يتناسب مع تلبية طلبات الحج.

ونوهت مصر للطيران، بأنه يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تاشيرات الحج علي الرحلات بخط سير«شرم الشيخ/جده/ شرم الشيخ» حال تسييره ، كما يمنع الحجز للركاب حاملي تاشيرات الحج مع الركاب حاملي أي نوع آخر من التآشيرات علي نفس الرحلة.

ويمنع تماما الحجز لاي راكب يحمل تاشيرة حج على جميع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى الرياض أو الدمام أو القصيم أو أبها، كما يغلق الطريق البري من جدة إلى المدينة المنورة بالنسبة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارًا من نهاية 14 يونيو القادم، فيما يغلق مطاري جدة والمدينة المنورة لحاملي تاشيرات الحج اعتبارًا من نهاية يوم 22 يونيو القادم.