تعرف على موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس المصرية والدولية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس المصرية يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022، فيما ستكون الدراسة يوم الأحد القادم الموافق 18 سبتمبر بالنسبة للمدارس الدولية.

يذكر أن موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس المصرية كانت يوم 24 سبتمبر الجاري ولكن تم التأجيل لمدة أسبوع واحد فقط لتبدأ يوم 1 أكتوبر مع بداية العام الدراسي للجامعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسي يوم السبت 1 / 10 / 2022 وينتهي يوم الخميس 8 / 6 / 2023، ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول و 96 يوم للفصل الدراسي الثاني.

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم 1 أكتوبر 2022 وينتهي يوم 26 / 1 / 2023، وتبدآ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 14 / 1 / 2023 حتى الخميس الموافق 26 / 1 / 2023.

وتبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 28 / 1 / 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 / 2 / 2023.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 12-2-2023 حتى يوم الخميس 8-6-2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 3-6-2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.