تعرف على موعد استلام أراضى الإسكان الاجتماعى للمرحلة التاسعة بقنا الجديدة

حدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأول من مارس للبدء في تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي في مدينة قنا الجديدة.

وقال الجزار إن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 2/ 4/ 2020، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمرحلة التاسعة بغرب المدينة بمساحات من (209 أمتار – 276 منرًا)، والمخصصة بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 22 /9/ 2018.

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة إنه سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم 1 بالمنطقة (ج)،

القطع من 524 : 558، يوم الأحد 1 /3/ 2020، والقطع من 559 : 593، يوم الإثنين 2 /3/ 2020، والقطع من 594 : 628، يوم الثلاثاء 3/ 3 /2020، والقطع من 629 : 663، يوم الأربعاء 4/ 3/ 2020، والقطع من 664 : 698، يوم الخميس 5 /3/2020، والقطع من 699 : 733، يوم الأحد 8 /3 /2020، والقطع من 734 : 768، يوم الإثنين 9 /3/ 2020، والقطع من 769 : 803، يوم الثلاثاء 10 /3/ 2020، والقطع من 804 : 847، يوم الأربعاء 11 /3/ 2020.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد: سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم 2 بالمنطقة (ج)، القطع من 536 : 570، يوم الخميس 12 /3/ 2020، والقطع من 571 : 605، يوم الأحد 15/ 3/ 2020، والقطع من 606 : 640، يوم الإثنين 16 /3 /2020، والقطع من 642 : 675، يوم الثلاثاء 17 /3 /2020، والقطع من 676 : 697، يوم الأربعاء 18 /3 /2020،

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع بمسلسل رقم 3 بالمنطقة (ب)، من 114 : 148، يوم الأحد 22 /3/ 2020، والقطع من 149 : 160، يوم الإثنين 23/ 3/ 2020.

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم 4 بالمنطقة (أ)، القطع من 205 : 239، يوم الثلاثاء 24/ 3/ 2020، والقطع من 240 : 274، يوم الأربعاء 25/ 3/ 2020، والقطع من 275 : 309، يوم الخميس 26 /3/ 2020، والقطع من 310 : 352، يوم الأحد 27/ 3/ 2020،

وأوضح أنه تم تخصيص الأيام من الإثنين 30 /3/ 2020 : الخميس 2/ 4 /2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.