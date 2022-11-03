تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 ديسمبر القادم لبحث سعر الفائدة، ومناقشة تطورات أهم القضايا التي لها علاقة بمعدلات التضخم.

ويكون استقرار أسعار الفائدة هو الهدف الرئيسى للجنة، حيث يلتزم البنك المركزي المصري بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم من خلال معدلات سعر الفائدة والأدوات النقدية الأخرى، الأمر الذي يساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي المصري.

قرر البنك المركزى المصرى الاثنين الماضي، إلغاء الاجتماع المقرر لـ لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، وذلك نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة، الذي عقد الخميس، 27 أكتوبر الجاري.

قررت لجنة السياسة النقدية الاسبوع الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13,75٪.

توقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.