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تعرف على موعد إعلان نتيجة رؤية عيد الفطر

تعلن نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في بث مباشر بعد مغرب الثلاثاء بنصف ساعة.
المال - خاص 10:23 م, الأثنين, 10 مايو 21 10:23 م, الأثنين, 10 مايو 21

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قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية إن دار الإفتاء المصرية سوف تستطلع هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية عيد الفطر المبارك) يوم غد الثلاثاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو الجاري من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد نجم ،في تصريح اليوم الإثنين، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا : “لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها، دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال”.

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وأشار نجم إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: سوف يعلن نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في بث مباشر بعد المغرب بنصف ساعة.

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بقلم المال - خاص

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