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تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات

يترقب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات الجمهورية ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم ظهور نتيجة الثانوية…

جهاد سالم 5:25 م, الجمعة, 13 أغسطس 21 5:25 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

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يترقب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات الجمهورية ، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري.

وستعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2021 ، ومن ثم يتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2021.

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ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

ويتطلب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويقوم الطالب بتسجيل بياناته ” الاسم ، الرقم القومي ، المحافظة.

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال بيانات المدرسة المقيد بها ، ثم رقم الجلوس للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://g12.emis.gov.eg/

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021، أظهرت عدم اختلاف نسب النجاح عن السنوات السابقة.

كما تضمنت المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض نسب شرائح المجموعة، مما سيترتب عليه انخفاض تنسيق الكليات.

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بقلم جهاد سالم

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