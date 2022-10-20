تعرف على موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة

يترقب الشارع المصرى إعلان الحكومة عن أسعار البنزين والسولار الجديدة المرتقب تطبيقها خلال الربع الأخير من العام الجارى ، وسط ترجيحات مسئولون الاعلان عنها خلال ساعات .

وتقوم الحكومة ، ممثلة فى لجنة تسعير الوقود بمراجعة اسعار البنزين والسولار كل 3 شهور.

وقد صعبت الاوضاع الراهنة والازمات المتتالية عالميا وإشتعال أسعار البترول والمشتقات عالميا وإرتفاع تكاليف الإستيراد وقفزات سعر صرف الدولار من قرار الحكومة المرتقب بشأن اسعار البنزين والسولار ، بل وأدت للتأخر فى الإعلان عنه حتى الآن .

ووفقا للمصادر فإن القرار لن يخرج عن زيادة أسعار البنزين كسيناريو محتمل ، أو تثبيت الأسعار الحالية وذلك فى حال قررت الحكومة ذلك ، رغم ان تنفيذها القرار الأخير سيحملها مزيد من الأعباء .

جدير بالذكر أن آخِر قرارات لجنة تسعير الوقود في يوليو الماضى شمل زيادة أسعار البنزين والمشتقات، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة. وتبلغ الأسعار الحالية السارية فى السوق للبنزين 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95. ويبلغ سعر السولار والكيروسين 7.25 جنيه للتر.

، وتمّت زيادة سعر طن المازوت المورَّد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورَّد للصناعات الغذائية والكهرباء. ووفقًا للأسعار الأخيرة، التي أعلن عنها في يوليو الماضي، قفز لتر بنزين 80 بنسبة 6.6%، و92 بنسبة 5.7%، و95 بنسبة 10.3%، كما سجلت نسبة زيادة السولار 7.4%، والمازوت 8.7%.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.

وتراعي العديد من المعطيات والعوامل التى تقوم بدراستها قبل تحديد قرارها، أبرزها أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وغيرها من العوامل الأخرى.