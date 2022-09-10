تعرف على موعد إطلاق تحديث هاتف أبل ios 16 الجديد

كشفت شركة أبل للهواتف الذكية عن موعد إطلاق التحديث الجديد في نسخته 16 والذي من المقرر إطلاقه للمستخدمين يوم 12 من سبتمبر الجاري، يأتي إصدار نظام أبل iOS 16 الجديد جنبًا إلى جنب مع إعلان شركة أيفون طرح النسخة الجديد من هواتفها iPhone 14، ويترقب عشاق هواتف أيفون موعد إطلاق.

وأوضحت أبل، أنه يمكن بدون تحميل أي تطبيقات جعل الجهاز يسمع أي فيديو أو صوت في تطبيق ويحول لك الصوت إلى نص مكتوب.

وأضافت، أن الميزة الجديدة في إصدار ios16 تدعم حالياً اللغة الإنجليزية وقريباً “أبل” سوف تدعم اللغة العربية فيها.

ويؤكد خبراء التقنية أهمية ميزة تحويل الصوت إلى نص مكتوب خاصة للطلبة والمعلمين لتحويل المحاضرات إلى نصوص مكتوبة تساعد في تسهيل وتيسير عمليات استذكار الدروس،وقد كشفت الشركة لأول مرة عن النظام خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC 2022) الذي أقامته في يونيو الماضي.

مميزات نظام تشغيل أبل iOS 16

يتضمن أبل iOS 16 الجديد طرقا جديدة للتواصل، مثل القدرة على “تحرير الرسائل وإلغاء إرسالها” عبر تطبيق “iMessage”، وأدوات جديدة لتخصيص هواتف “آيفون”.

كما يتضمن نظام التشغيل أيضا ميزة “SharePlay” التي تتيح للمستخدم مشاهدة فيلم بالتزامن مع مستخدم أو صديق آخر.

كما سيقدم نظام التشغيل الجديد طريقة جديدة لمشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء من خلال “مكتبة الصور المشتركة” (أو Shared Photo Library)، حيث سيتمكن المستخدم من إضافة الصور إلى مكتبة مشتركة وعرض الصور التي أضافها الأعضاء الآخرون.

وتعد إضافة “أدوات رقابية أبوية” جديدة هي التحديث الأكبر الذي طرأ على الإصدار الجديد، حيث أعلنت الشركة أنها عملت على تحديث مجموعة الميزات التي تستهدف “العائلات” مع الإصدار الجديد أيضا من خلال إضافة “أدوات رقابية أبوية” لتسهل على الآباء إعداد هواتف “آيفون” مع عناصر تحكم وميزات أبوية مناسبة للعمر.

ومن أبرز الميزات التي سيحصل عليها المستخدمون من خلال نظام التشغيل الجديد، التي طالبوا بها منذ فترة طويلة، القدرة على عرض النسبة المئوية للبطارية في شريط الحالة لجميع طرازات هواتف “آيفون.

الهواتف التي سوف تستقبل تحديث أبل iOS 16

وأعلنت شركة آبل، في مؤتمر المطورين العالميين للشركة أمس الأربعاء، أن تحديث iOS 16 سيكون مجانيًا لجميع مالكي أجهزة آيفون الحالية، ومن المقرر أن يتوافق نظام iOS 16 مع العديد من إصدارات أيفون وهى:

iOS 16 يدعم أجهزة

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‏S‏iPhone X

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8‏

iPhone 8 Plus‏

iPhone SE (الجيل الثاني أو أحدث)