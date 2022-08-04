تعرف على موعد إصدار هاتف Iphone 14 pro max في مصر

رجحت عدد من التسربيات التقنية العالمية طرح هاتف Iphone 14 pro max بالأسواق العالمية يوم 13 سبتمبر المقبل، بينما يتوقع موقع “gadgets” أن تصدر شركة أبل نسخة مصغرة من آيفون 14 برو ماكس، وهي iPhone 14 Pro Max mini ستكون بسعر أقل عن السعر الفعلي للهاتف.

مواصفات هاتف Iphone 14 pro max

يأتي هاتف Iphone 14 pro max مزودا بشاشة مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز Super Retina XDR OLED مقاومة للخودش.شاشة آيفون 14 برو ماكس مزودة أيضا بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والمياه والأتربة

الهاتف متاح بأكثر من سعة مختلفة للذاكرة الداخلية بتدأ من 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت ويزن حوالي 228 جرامًا

يحتوي هاتف Iphone 14 pro max علي معالج قوي Apple A16 Bionic سداسي النواة – 4 نانومتر ، إلى جانب معالج رسومات هو Apple GPU – خماسي النواة ، كما يدعم الجهاز نظام تشغيل iOS v15 ويحتوي الجهاز ايضا علي بطارية سعة 4500 مللي أمبير بسرعة شحن تصل إلي 20 واط وبالتالي يمكن شحن الهاتف بالكامل في 40 دقيقة.

هاتف iPhone 14 Pro Max يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس للاتصالات.

كاميرا هاتف آيفون 14 برو ماكس الخلفية عبارة عن 3 كاميرات الأولى 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية 12 ميجابكسل للتقريب البصري، والثالثة 12 ميجابكسل للزاوية الواسعة.كامير السيلفي في هاتف iPhone 14 Pro Max بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2.

عيوب هاتف Iphone 14 pro max

-لايدعم هاتف Iphone 14 pro max إضافة كارت ميموري ومنفذ بسماعات الاذن ، علاوة علي عدم وجود مستشعر بصمة في الهاتف.

سعر هاتف Iphone 14 pro max المتوقع في مصر

من المتوقع أن يصل سعر iPhone 14 Pro max في مصر، الإصدار 256 جيجابايت إلي 24 الف جنيه مقابل 28 الف لنسخة 512 جيجابايت.