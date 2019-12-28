اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على موديلات «السكوتر» الجديدة في «أوبر»

وتقدم الشركة خدمة أوبر سكوتر فى كلا من القاهرة والجيزة والأسكندرية
محمود جمال 4:22 م, السبت, 28 ديسمبر 19 4:22 م, السبت, 28 ديسمبر 19

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تنشر بوابة “المال” السبت قائمة موديلات الدراجات البخارية “السكوتر” الجديدة المعتمدة حديثا على منصة أوبر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول.

يشار إلى أن أوبر مصر أجرت منذ أسبوع تعديل على أسطول سيارات خدمتيها “أوبر إكس” و”أوبر سيليكت”، بالإضافة إلى أوبر السكوتر في إطار خططها لضمان سلامة راحة الركاب والسائقين معا .

وتقدم أوبر خدمة أوبر سكوتر، فى كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأضافت أوبر طرازات جديدة فى خدمة أوبر سكوتر منها DY 150-40 A ، و NITRO 2020 وWUYANG CC 200.

ويصل سعر بداية الرحلة في أوبر سكوتر داخل القاهرة إلى 3.50 جنيه و1.48 جنيه لكل كيلو متر و25 قرشا لسعر الدقيقة، علما بأن الحد الأدني للرحلة هو 5 جنيهات ومثلها لإلغاء الرحلة أيضا.

ويبلغ سعر بداية الرحلة فى الإسكندرية 3.5 جنيهات و1.55 جنيه لسعر الكيلو متر و27 قرشا لسعر الدقيقة و5 جنيهات كحد أدني للرحلة ومثلها لإلغاء الرحلة.

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بقلم محمود جمال

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