تعرف على مواعيد وملاعب مباريات مصر فى كأس العالم

على المصرى سيخوض منتخب مصر لكرة القدم اللقاءات الثلاثة الأولى للفراعنة فى كأس العالم "روسيا 2018"، التى ستقام على 12 ملعبًا موزعة على 11 مدينة، خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، بمشاركة 32 منتخبًا، أمام منتخبات أوروجواى وروسيا والسعودية على الترتيب.وسيلعب منتخب الفر

على المصرى





سيخوض منتخب مصر لكرة القدم اللقاءات الثلاثة الأولى للفراعنة فى كأس العالم “روسيا 2018″، التى ستقام على 12 ملعبًا موزعة على 11 مدينة، خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، بمشاركة 32 منتخبًا، أمام منتخبات أوروجواى وروسيا والسعودية على الترتيب.

وسيلعب منتخب الفراعنة أول مباراة أمام أوروجواي على ملعب “سنترال ستاديوم” في مدينة “ييكاتيرنبيرج” يوم ١٥ يونيو، والذى يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، وسيقام اللقاء فى الخامسة مساء بتوقيت مصر.

ويقابل منتخب مصر نظيره الروسي يوم 19 من الشهر نفسه، ضمن لقاءات الجولة الثانية، على ملعب “كريستوفسكس” في مدينة سان بطرسبرج، فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم منتخب الساجدين لقاءاته فى الدور الأول للمونديال، بمواجهة عربية خاصلة أمام المنتخب السعودى، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات، يوم 25 يونيو، فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “فولجوجراد أرينا” في مدينة فولجوجراد.