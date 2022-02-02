تعرف على مواعيد وشرط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

تمتلك مؤسسة المدارس الرسمية الدولية فروعا في الشروق و6 أكتوبر والعبور وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والعاشر من رمضان

أعلنت المدارس الرسمية الدولية فتح باب التقدم بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، للعام الدراسي المقبل 2022-2023.

مواعيد التقديم بفروع المدارس الرسمية الدولية

وأشارت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية إلى أنه سيتم استقبال طلبات الالتحاق بالفروع المختلفة خلال الفترة من 11 فبراير الجاري، وحتي 1مارس المقبل.

ونوهت المدارس الدولية بأنه يتم التقديم إلكترونيا من خلال الرابط الخاص بكل مدرسة، والذي يتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية الخاصة. فتح باب التقدم بالمدارس الدولية المصرية

شروط التقدم بالمدارس الدولية

وتضم المدارس الدولية مراحل دراسية من FS1، وحتى Year 4، طبقا للمنهج البريطاني IGCSE.

وتستقبل المدارس الدولية الأطفال من سن 4 سنوات إلى 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما بمرحلة FS1.

كما أعلنت المؤسسة عن فتح باب التحويلات للمراحل المختلفة وفقا الأماكن المتاحة في كل مرحلة بكل فرع من فروع المدارس.

فروع المدارس الدولية

وتمتلك مؤسسة المدارس الرسمية الدولية فروعا في الشروق، 6 أكتوبر، العبور، زهراء مدينة نصر، مصطفى النحاس و العاشر من رمضان.

وفي المحافظات تمتلك مؤسسة المدارس الرسمية الدولية فروعا في بورسعيد، طنطا، المنصورة، الإسكندرية، كفر الشيخ.

وتعتبر المدارس المصرية الدولية مدارس مصرية تعمل بنظام المدارس الدولية من خلال الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

وانطلق مشروع مرحبا الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء تلك المدارس في ينایر 2016.

وتتولى وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتوفير الأراضي للمستثمرين المؤهلين بنظام حق الانتفاع.

ويقوم القطاع الخاص بإنشاء المدارس وادارتها، وتتولي التعليم خدمات الإشراف،والمراقبة، والمتابعة العملية التعليمية التي تقدمها هذه المدارس.

وفي نهاية مدة حق الانتفاع تسترد التعليم المدارس طبقا لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010.

وتقدم المدارس الرسمية الدولية، نموذجا تعليمي دوليا بمصروفات تتناسب مع دخل الأسرة المتوسطة.

وبلغ عدد المدارس المقرر إنشاؤها بالمرحلة الأولي 24 مدرسة توفر 910 فصلًا دراسيًا.

وتم بالفعل بناء 13 مدرسة، حصلت منها 7 مدارس على تراخيص التشغيل طبقا لوزارة التربية والتعليم.

كما تمت معاينة 6 مدارس للتأكد من جاهزيتها تمهيدا لمنحها تراخيص التشغيل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه يجري حاليا اتخاذ الأجراءات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

ومن المتوقع أن يتم خلال المرحلة الثانية طرح 57 قطعة أرض لبناء المدارس بهدا النظام.



