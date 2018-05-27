تعرف على مواعيد مباراتى مصر مع كولومبيا وبلجيكا

مران وحيد فى معسكر إيطاليا وجلسات مستمرة لكوبر مع اللاعبينعلى المصرى يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكره بمدينة بيرجمو الإيطالية، استعدادا للقاء كولومبيا الذى سيقام يوم الجمعة المقبل، فى التجربة قبل الأخيرة للفراعنة، قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، 14 يونيو إلى 15 يوليو ا

مران وحيد فى معسكر إيطاليا وجلسات مستمرة لكوبر مع اللاعبين

على المصرى

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكره بمدينة بيرجمو الإيطالية، استعدادا للقاء كولومبيا الذى سيقام يوم الجمعة المقبل، فى التجربة قبل الأخيرة للفراعنة، قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم “روسيا 2018″، 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.



ويقام مران الفراعنة فى السابعة مساء اليوم “قبل الإفطار بساعتين”، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، فيما خصص الجهاز الفنى للفراعنة، الفترة الصباحية لاجتماع عقده الأرجنتينى هيكتور كوبر مع اللاعبين، واستمر لمدة ساعة.

من ناحية أخرى، أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، عن مواعيد لقاءى مصر وكولومبيا، الذى سيقام فى التاسعة والربع مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة مصر وبلجيكا في التاسعة إلا ربع بتوقيت البلدين.