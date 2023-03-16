تعرف على مواعيد عمل الخط الثالث للمترو وقطار العاصمة خلال شهر رمضان

أعلنت شركة “آر. إيه.تي. بي ديف للنقل كايرو” المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو وقطار العاصمة عن تعديل ساعات التشغيل لمواكبة تغير الروتين اليومي للركاب خلال شهر رمضان الكريم.

يشار إلى أن خط المترو الثالث يمتد لـ 23 محطة من عدلي منصور وحتى محطة الكيت كات، وستستمر ساعات العمل فيه خلال شهر رمضان بدءا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، كما تستمر ساعات التشغيل على هذا الجدول خلال عيد الفطر.

وأعلنت شركة آر. إيه.تي. بي ديف أن قطار العاصمة باتجاهيه يستمر في العمل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وفقا لمواعيد التشغيل الحالية دون تغيير.

وتقوم شركة آر. إيه.تي. بي ديف للنقل كايرو بتعديل ساعات العمل وفقا لتعليمات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وبالتنسيق مع الجهات المسئولة.

بالإضافة إلى حرصها على التوافق مع المناسبات المختلفة التي يحتفي بها الشعب المصري ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر والأضحى بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبرى.