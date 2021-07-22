تعرف على مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

يعاود القطاع المصرفي المصرفي المصري العمل بكامل طاقته، بشكل منتظم، يوم الأحد المقبل، بدءًا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا بالنسبة للعملاء، ومن الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا للعاملين في البنوك. وتقرَّر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من الاثنين الموافق 19 يوليو 2021، لتنتهي اليوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، على أن يكون موعد استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عدّل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لتتمّ زيادتها يومين كاملين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء، خلال المشاركة في احتفالية إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي أقيمت في إستاد القاهرة الدولي.

وأكّد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنَّه بموجب توجيه الرئيس السيسي تمت إضافة يومي السبت الموافق 17 يوليو 2021، ويوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، في أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، لتبدأ الإجازة من يوم السبت الماضي 17 يوليو حتى السبت 24 يوليو، لمدة أسبوع كامل، بعدما كانت تبدأ من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو حتى السبت 24 يوليو الجاري.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء، فى بيان رسمي، أن تعديل موعد إجازة العيد يأتي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمناسبة إطلاق «حياة كريمة».

ويعمل بالقطاع المصرفي المصري نحو 38 بنكًا، ويمتلك البنك الزراعي المصري أكبر عدد فروع تتجاوز نحو 1200 فرع على مستوى أنحاء الجمهورية، يليه بنك مصر الذي يمتلك أكثر من 700 فرع، ثم البنك الأهلي المصري بعدد يجاوز 544 فرعًا.