تعرف على مواعيد عرض الأفلام الفائزة بالمهرجان القومي للسينما بمركز الإبداع الفني

جميع عروض الأفلام التسجيلية تبدأ الساعه الثالثة والنصف، والأفلام الروائية السادسة مساء.

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية عرض الأفلام الفائزة بجوائز الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما بمركز الإبداع الفني بــ«ساحة الأوبرا»، اعتبارًا من الثالثة والنصف عصر الخميس 25 مارس، بحضور عدد من النقاد وصناع الأفلام ، جميع عروض الأفلام التسجيلية تبدأ الساعة الثالثة والنصف، والأفلام الروائية السادسة مساء.

ندوات بعد عروض أفلام الخميس والجمعة يديرها ماجدة موريس وماجدة خير الله ومحمد نبيل

حيث تبدأ العروض بالفيلم التسجيلي «رسالة لوالدي» والحائز على جائزة أفضل فيلم تسجيلى حتى 15 دقيقة.

وفيلم “عندما يرضى الناس”، والحائز علي جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة، تدير الندوة الناقدة ماجدة موريس.

وفي السادسة مساء نفس اليوم يعرض الفيلم الروائى «عنها» الفائز بجائزة الإنتاج الثالثة، وتدير الندوة الناقدة ماجدة خير الله.

الجمعة 26 مارس يعرض الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة «رمسيس راح فين».

ومن الأفلام التسجيلية يعرض فيلم «المتاهة» الحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل.

وفي السادسة مساء نفس اليوم يعرض الفيلم الروائي الطويل «لما بنتولد»، الحائز على جائزة الإنتاج الثانية.

وسيعقب عرض الفيلم ندوة تديرها النقادة ماجدة موريس.

ثلاثة أفلام السبت.. ويوم الأحد يعرض فيلمان

السبت 27 مارس يعرض فيلم «مشوار» الحائز على جائزة أفضل فيلم روائى قصير.

كما يعرض فيلم «هذه ليلتي» والحائز على جائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله.

وفي السادسة مساء نفس اليوم يعرض فيلم «بين بحرين» والحائز على جائزة الإنتاج الأولى.

ويعقب الفيلم ندوة يديرها الناقد محمد نبيل.

الأحد 28 مارس وفي الثالثة والنصف مساء يعرض فيلم «Bubble» والحائز على جائزة «أنطون سليم» للعمل الأول “تحريك”.

كما يعرض فيلم «السيد البنفسجي» والحائز على جائزة لجنة التحكيم لأفلام التحريك.

يعقب عرض الأفلام ندوة تديرها الناقدة ماجدة موريس.

“افعل ما شئت” الحائز على جائزة شادي عبد السلام يعرض الاثنين

الاثنين 29 مارس يعرض فيلم «الكيلو 64» والحائز على جائزة سعد نديم للعمل الأول عن الأفلام التسجيلية.

وفيلم «افعل شيئًا يا حامد» والحائز على جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول عن الأفلام الروائية القصيرة.

ويعقب عرض الفيلام ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله.

أما الثلاثاء 30 مارس فيعرض فيلم «shattered» والحائز على جائزة أفضل فيلم تحريك.

كما سيعرض فيلم «ليل خارجي» والحائز على جوائز الإخراج ، تمثيل نساء، ملابس، الصوت، ويدير الندوة الناقد محمد نبيل.