اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على مواعيد صرف معاشات يونيو من مكاتب البريد

بداية من يوم الاثنين المقبل
محمود جمال 6:44 م, الثلاثاء, 26 مايو 20 6:44 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

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تنشر بوابة المال مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2020 من مكاتب البريد على مستوي محافظات الجمهورية ، وفقا للشرائح المحددة من وزارة التضامن الاجتماعي ، منعا للتكدس أمام مكاتب مع انتشار جائحة كورونا .

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 1 و 2 يونيو المقبل ، يليها صرف المعاشات الأقل من 2000 جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و 4 من الشهر ذاته ، ثم صرف المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي الأحد والأثنين 7 و 8 يونيو ، على أن يتم صرف الشريحة الأخيرة الأكثر من 3 آلاف جنيه اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يونيو .

وبحسب المنشور الصادر عن هيئة البريد وحصلت ” المال ” على نسخة منه ، فإن عملية الصرف متاحة لجميع فئات أصحاب المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي ATM بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو ، على أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو

يشار إلى أن عدد عملاء هيئة البريد يقدر بنحو 25 مليون عميل تقريبا .

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بقلم محمود جمال

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