تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أكتوبر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وكذلك مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين.

وموعد صرف متأخرات مستحقات العاملين

وأوضحت أنه سيتم صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وأنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من الشهر لمدة 3 أيام، لافتة إلى أنه سيبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أكتوبر، موضحًا أنه تم سيتم صرف مرتبات العاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 24، 25، 26، 27، 30 من الشهر.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.