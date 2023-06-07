تعرف على مواعيد حجز قطارات الوجه القبلي للسفر خلال عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد

مواعيد حجز تذاكر السفر بالقطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يبدأ الحجز من غدًا الموافق 8 يونيو 2023 وحتى أسبوع من هذا التاريخ.

وتهنئ الهيئة القومية جمهور

تفاصيل مواعيد الحجز والسفر

للوجه القبلي بمناسبة قرب عيد الأضحى، موضحة بدء حجز التذاكر من الساعة الثامنة صباحًا خلال العطلة.

حددت السكة الحديد أن أول يوم لحجز

السفر للوجه القبلي يوافق الخميس القادم ، وذلك لمن يرغب أن يكون تاريخ سفره يوم 22 يونيو الجاري.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية خلال إعلانها أن 9 يونيو هو يوم حجز تذكرة سفر ليوم 23 من نفس الشهر، وعلى نفس التسلسل بزيادة يوم سواء للحجز أو تاريخ السفر ، حتى يوم 14 يونيو لعام 2023، والجدول التالي يوضح التفاصيل.

مواعيد حجز سفر الوجه القبلي بالقطارات خلال عطلة عيد الأضحى

مواعيد قطارات الصعيد الحالية

قطار رقم 2009 – أولى وثانية مكيفة يقوم من أسوان ويصل الساعة 6:10 مساء ويصل القاهرة الساعة 6:40 الصبح.

قطار رقم 20231 أولى وثانية مكيف – يبدأ القيام من أسوان الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

قطار رقم 997 درجة ثانية مكيف يقوم من أسوان الساعة 8:45 من أسوان ويصل القاهرة الساعة 9:50 صباحاً.

قطار رقم 89 أولى وثانية مكيف يبدأ التحرك من أسوان الساعة 9:05 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:00 الصبح.

قطار رقم 989 أولى وثانية مكيف يبدأ التحرك من محطة أسوان الساعة 11:07 مساء ويصل محطة القاهرة الساعة 11:35 صباحا.

وحددت هيئة السكة الحديد نوعين من التطبيقات الإلكترونية التي يمكن للراكب حجز تذاكر مواعيد القطارات اليومية عبر الهاتف الأول: باسم ENR خاص بأجهزة الأيفون، والثاني قطارات مصر حجز واستعلام علي الأندرويد.

تتيح البرامج الإلكترونية الجديدة لـ هيئة السكة الحديد للراكب الاستعلام بشكل مستمر عن مواعيد القطارات وحجز تذاكر القطارات ومعرفة محطات التوقف أثناء الرحلة، إضافة إلى المحطة النهائية للقطار.